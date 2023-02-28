Провидец или обычный человек: узнайте, насколько развита ваша интуиция

Подружка купила лотерейный билет и стала обладательницей солидного состояния. Коллега в последний момент отменил давно запланированную поездку и не попал в авиакатастрофу. Родственник позвонил как раз в тот момент, когда вам требовалась помощь, и рассказал, что чувствовал, будто с вами что-то произошло. Все эти случаи объединяет одно - люди доверились своему шестому чувству и не прогадали. Еще совсем недавно над разговорами про интуицию посмеивались и считали их суеверием, однако сегодня о ней всерьез рассуждают квалифицированные психологи и специалисты в области НЛП. По словам экспертов, за работу шестого чувства отвечает наше бессознательное, которое в 99 процентах из ста работает куда быстрее, чем разум. Развить интуицию возможно, если следовать советам ученых. По их словам, внутренний голос станет намного сильнее, если практиковать медитацию, заниматься творчеством, прислушиваться к своим ощущениям. А еще специалисты советуют почаще отдыхать и расслабляться.

А насколько хорошо развита ваша интуиция? Стоит ли дополнительно “прокачивать” ее или в этом нет никакой необходимости? Пройдите тест и узнайте ответы на эти вопросы.