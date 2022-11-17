Проверьте свою грамотность: сможете написать диктант без единой ошибки?

“Без грамматической ошибки я русской речи не люблю”, - писал Александр Сергеевич Пушкин в “Евгении Онегине”. Однако не следует понимать его слова буквально - вполне возможно, что поэт просто не питал большой любви к чересчур строгой и “правильной” речи. О том, допускал ли ошибки в своих рукописях сам Пушкин, до недавнего времени также вели споры ученые. Например, в автографе все того же “Евгения Онегина” можно найти следующие строки: “Но я плоды моих мечтаний // И гармонических затей // Читаю только старой няни, // Подруги юности моей”. Внимательные люди сразу обратят внимание на то, что в третьей строке вместо “няне” поэт употребил “няни”, но, по мнению филологов, не стоит спешить с упреками в адрес грамотности Пушкина. Дело в том, что поэты прошлого нередко жертвовали грамматикой ради более точной рифмы. Вероятно, Пушкин оставил вариант “няни” ради точности рифмы со словом “мечтаний”, а “подруги” в четвертой строке написал с таким же окончанием по аналогии. И, кстати, в начале 19 века, когда жил и творил Пушкин, правила русской орфографии еще не устоялись окончательно.

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