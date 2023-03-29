Проверьте свой гардероб: Васильев перечислил добавляющие возраст цвета

Главный модный судья России назвал основные «старящие» цвета. Александр Васильев не первый год в модном бизнесе, а значит, знает, что говорит.

В стоп-лист для женского гардероба историк моды предлагает включить оливковые, земляные и бледные тона. По словам фешен-гуру, они невыгодно оттеняют кожу. Из-за этого кофты, брюки и пиджаки в таких расцветках состарят любую, даже самую юную девушку. Вышеперечисленные тона делают кожу болезненной, подчеркивают темные круги или мешки под глазами.

Вместо бледно-зеленого и светло-бежевого телеведущий рекомендует включить в арсенал нежные цветущие оттенки. Например, персиковый красиво оттенит кожу лица и освежит его. Такие советы Васильева приводит издание The Voice.

С модным экспертом отчасти солидарны в институте Pantone, где каждый год определяют трендовые цвета следующего сезона. Там считают, что в 2023-м первую скрипку будет играть глубокий малиновый. Чуть менее популярными стилисты посчитали розовый, оранжевый, желтый и красный.