Проверьте свои знания: почему на Руси спали 2 раза в день

Вот бы сейчас так в обед на работе.

Культура сна в старой Руси отличалась от современной и сегодня может показаться достаточно странной. Удивительно, но привычные ныне кровати появились в деревнях только в 20-м веке. Но кроме этого существовали и особые правила сна, требующие исполнения. Вряд ли современный человек сможет выспаться, следуя этим правилам.

Жизнь русских крестьян была тяжелой. Весной и летом на сон оставалось мало времени, так как люди работали по пятнадцать часов в сутки. Женщины к тому же занимались домашней работой. Недосып был обычным делом, но люди компенсировали его недолгим (1-2 часа) послеобеденным сном.

Заснуть они могли где угодно, например прислонившись к стогу сена. Послеобеденный сон был не просто прихотью крестьян, а обычаем. Без него говорить о хорошей работоспособности не приходилось.

Зимой также вставали очень рано, чтобы успеть сделать все дела: покормить скот, съездить за дровами в лес, починить утварь и так далее. Уставали меньше, чем летом, но сон все равно был разделен на две части.

На закате семьи садились ужинать и сразу после приема пищи ложились спать. Проходило примерно пять часов — крестьяне просыпались и снова принимались за дела. У каждого они были свои: молитвы, игры в карты, любовные утехи. Так продолжалось примерно до 3 часов ночи, после чего люди снова укладывались спать и отдыхали уже недолго — до восхода солнца.