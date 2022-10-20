Проверьте себя: тест, который под силу лишь географическому гению

Когда мы слышим слово “география”, сразу же вспоминаются школьные уроки, глобус и всевозможные карты - наглядные, контурные, с полезными ископаемыми... Однако время идет вперед, и сегодня в мире существует множество самых разных видов карт, - демографических, исторических, литературных, - причем большинство из них можно найти в сети в интерактивной форме. Так, например, на одной из них каждый желающий может посмотреть, где бы он находился, если бы жил 750 миллионов лет назад. Необычную модель Земли, демонстрирующую, как видоизменялась наша планета в течение всего своего существования, создали геолог Кристофер Скотс и эксперт в области визуализации данных Йен Вебстер. С помощью простых манипуляций на сайте можно увидеть нашу планету в разные геологические эры. Картинка на экране сопровождается кратким описанием процессов, которые происходили на Земле в тот или иной период. При желании можно ввести в поисковой строке свой адрес и взглянуть, что располагалось на этом месте, скажем, в кайнозойскую эру.

Специально для любителей географии мы приготовили интересный тест. Пройдите его и проверьте, входите ли вы в 4% настоящих знатоков этой дисциплины.