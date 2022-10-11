Проверьте: какой вы член королевской семьи согласно гороскопу?

Узнайте, кто вы - принцесса или сама королева?

Королевской семье не привыкать ко всеобщему вниманию - ее члены всегда находятся в объективе камер и в поле зрения публики. Однако в последние несколько недель из-за перемен в монаршем семействе интерес СМИ и обывателей возрос в сотни раз. Смогли бы вы справиться с королевскими обязанностями и выдержать на своих плечах груз ответственности? И вообще, кем из представителей правящей династии вы были бы? Астрологи составили шуточными гороскоп, в котором рассказали, кто из знаков - принц Уильям, а кто - Меган Маркл.

Овен - королева Виктория

Дайте Овну целое королевство - и не заметите, как он присоединит к нему несколько колоний и станет императором Индии. Прямо как королева Виктория.

Телец - королева Елизавета

Королева на протяжении 70 лет была символом Великобритании и стабильности. А кто в гороскопе имеет репутацию самого верного и постоянного знака? Конечно, Телец!

Близнецы - принц Филипп

Чувство юмора, целая масса увлечений от полетов на самолетах и вертолетах до дизайна и живописи - кажется, это исчерпывающее описание не только принца Филиппа, но и Близнецов.

Рак - принцесса Диана

Само совершенство. Раки обладают такой харизмой, что мгновенно влюбляют в себя всех людей вокруг. А еще для них нет ничего важнее семьи.

Лев - Меган Маркл

Одиозная принцесса и светская львица за словом в карман не полезет и сделает все, чтобы добиться желаемого. Как и любой Лев по гороскопу.

Дева - принц Гарри

Девы только с виду такие зануды, а на самом деле они ого-го - могут и на вечеринку в скандальном костюме заявиться, и в бильярд на раздевание сыграть.

Весы - Эдуард VIII

Все мы помним, что Эдуард отрекся от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон. Но перед свадьбой он еще некоторое время сомневался - а может, все-таки остаться королем? Типичные Весы.

Скорпион - король Карл III

Рано или поздно Скорпионы добиваются своего. Вот и принц Чарльз таки дождался коронации, чтобы провозгласить себя Карлом III.

Стрелец - Камилла Паркер-Боулз

Стрельцы, как и Камилла - обаятельные, жизнерадостные, великодушные создания. Даже если вы их по каким-то причинам недолюбливали, будьте уверены - скоро сами не заметите, как полюбите.

Козерог - Кэтрин, принцесса Уэльская

Безупречная репутация, строгое следование протоколу, идеальный внешний вид - даже не знаем, кого мы только что описали, принцессу Уэльскую или Козерога? Ах да, обоих.

Водолей - принц Уильям

Достаточно сказать, что Уильям был первым наследником британского престола, который родился за пределами дворца. Водолеи такие же новаторы с самых пеленок.

Рыбы - принцесса Маргарет

Рыбки делают то, что хотят - как и “мятежная принцесса”, которая первая в королевской семье позволила себе развод и до самой старости курила до 60 сигарет в день.