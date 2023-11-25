Проверку на смелость проходят единицы: узнайте, как вы погибли в прошлой жизни (тест)

В прошлую жизнь верят многие. Считается, что память о предыдущих воплощениях не исчезает полностью. Она хранится глубоко в подсознании, но обычным людям недоступна.

Впрочем, древние верили: способ вернуть хотя бы часть знаний существует. Завесу тайны могут приоткрыть родимые пятна.

Их количество, расположение, форма и даже цвет — все это может указывать на то, как человек погиб в прошлой жизни. Готовы узнать, какой была ваша судьба? Пройдите короткий тест и получите ответы.

Родинки укажут не только на окончание мирского пути, но и на род занятий. Кроме того, по ним можно «опознать» черты характера прошлого воплощения — вдруг они сохранились у вас в настоящем.