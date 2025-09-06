Меню
Проверка на внимательность: 11 нарядов кочевали из одного фильма СССР в другой — спорим, вы замечали не все? (фото)

6 сентября 2025 13:17
Где-то брали костюм целиком, а где-то заимствовали лишь деталь.

Вы когда-нибудь обращали внимание, что в советских фильмах некоторые платья или мундиры выглядят до боли знакомыми? Вам не показалось. Костюмы часто переезжали из одной киноленты в другую, и на то была веская причина.

Создавать исторические костюмы — дело дорогое и хлопотное. Шить с нуля пышное бальное платье или расшитый золотом камзол для каждого нового фильма было бы очень накладно. Поэтому гримерные цеха киностудий работали как огромные гардеробные, откуда наряды отправлялись в новое кинопутешествие.

От этого наши любимые фильмы ничуть не проигрывают. Наоборот, в этом есть своя магия и особый шарм. Это как найти старого знакомого в новой компании — всегда вызывает улыбку.

Самое забавное — наблюдать, как один и тот же предмет совершенно по-разному преображается на разных актерах. Кафтан, в котором один герой выглядел грозным воином, на другом мог смотреться комично или, наоборот, элегантно.

Хотите сами в этом убедиться? Мы собрали для вас 11 самых известных «кочующих» предметов гардероба из советского кино. Листайте слайдер — будет интересно.

Ранее мы писали: Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
