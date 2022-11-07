Проверено на себе: 57-летняя Ирина Безрукова раскрыла секрет «вечной молодости»

Актриса уже давно придерживается одних и тех же правил в рационе и уходе за собой.

Поклонники уже давно заметили, что Ирина Безрукова перестала меняться с годами. Сейчас 57-летняя актриса выглядит намного моложе реального возраста. При этом звезда не скрывает, что отрицательно относится к пластической хирурги и не намерена делать даже в будущем ни подтяжки, ни уколы ботокса. По словам Ирины, для актрисы гораздо важнее сохранить «живое», эмоциональное лицо.

Тем не менее к помощи косметологов Безрукова все-таки прибегает. К специалистам она обращается каждую неделю, а дома регулярно придерживается специально подобранного ухода за лицом. Актриса является поклонницей мезотерапии, радиолифтинга и альгинатных масок.

«Сейчас есть много разных средств, чтобы оставаться молодой. И они все работают — проверено на себе», — отметила Ирина в беседе с порталом BLITZ+.

Кроме того, Безрукова не придерживается определенных диет. Это не мешает ей иногда устраивать настоящие голодовки — не употреблять пищу весь день. Зато актриса обязательно пьет теплую воду без газа, которая помогает умерить аппетит.