Провела в плену 18 дней: этого вы точно не знали о судьбе главной злодейки из «Дикой розы»

Лауру Сапату помнят по роли злодейки Дульсины в мыльной опере под названием «Дикая роза». Актрисе часто приходилось играть отрицательных героинь: это ампула подходило ей больше всего. Тем временем в реальной жизни звезда не строила козни окружающим, напротив, однажды она сама стала жертвой жуткого преступления.

В 2002 году артистка и ее сестра Эрнестина были похищены злоумышленниками. В обмен на свободу заложниц преступники требовали огромный выкуп. Как пишет журнал Luvan, в плену Сапата провела 18 дней, а ее родственницу освободили спустя еще две недели.

Пережитое потрясение сильно отразилось на знаменитости. Актриса стала более замкнутой в себе и отказалась от частых выходов в свет. В любом случае звезда не стала ставить крест на своей карьере и продолжила сниматься в кино, поскольку без него не представляла своей жизни.