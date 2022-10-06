Провалу Любови Орловой нашлось объяснение: виноват Гайдай

«Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна» — все эти музыкальные фильмы стали классикой советского кино. Режиссер Григорий Александров в 30-40-х годах фактически основал жанр комедии СССР. И в каждой из лент блистала его несравненная супруга Любовь Орлова.

Но кинематограф развивался, и времена стремительно менялись. В 1958 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Жених с того света» — настолько экстравагантная и необычная, что цензоры безжалостно изрезали ее на монтаже до короткометражки. Тем не менее работа постановщика знаменовала собой новую эпоху советского юмористического кино.

Однако Александров не оставлял попыток напомнить о себе. В 1960 году он выпустил комедию «Русский сувенир» с Орловой в главной роли, пишет Дзен-канал «Синема — графия ». И картина оглушительно провалилась в прокате: ленту раскритиковали за избитые клише 30-х годов. По сюжету советская женщина перевоспитывала «неразумных» американских граждан, оказавшихся в Сибири. Сама Орлова считала свою работу неудачной, отмечая, что Александров заставил ее уже в возрасте под 60 лет играть довольно молодую девушку. В результате фильм лег на полку.