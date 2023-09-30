«Проваливай отсюда»: Панфилов одним поступком навлек на себя гнев народа

Он еще никогда так не злил поклонников.

В городе на Неве стартовали съемки четвертого сезона детектива «Лихач», где в главной роли снимается Никита Панфилов. В новых сериях персонажу актера предстоит перелистнуть страницу и начать жизнь с белого листа. Сергей Сотников также, как и раньше, любит быструю езду и с удовольствием покоряет горные сочинские вершины, встречается с шикарными девушками и иногда заглядывает в байкерский бар.

В один из таких дней героя случайно затягивают странные события, повлекшие за собой череду расследований. Все начинается с самоубийства его знакомой. История о странном случае будет раскрываться на протяжении всего сезона. Но зрители встретили возвращение сериала без восторга. Под сообщением о продолжении отметилось множество недовольных комментаторов.

«Заходят как-то "Пес" и "Лихач" в бар, а бармен ему и говорит: “Никита Панфилов, проваливай отсюда, я столько сезонов тебе наливаю», «Не воспринимаю такие сериалы всерьёз. Ну реально, это уже довольно избитая тема», — написали под новостью.

Однако создателей сериала это не останавливает. Как рассказал режиссер Дмитрий Матов, в новых сериях зрители увидят не только претерпевший изменения мотоцикл Сотникова, но и преображения в самом образе персонажа.

Он также пообещал зрителям множество самых разнообразных экстремальных сцен, трюков и погоню на мотоциклах. Организаторы проекта признались, что часть опасных номеров Никита выполняет сам.