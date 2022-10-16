Провала «Джентльменов удачи» ждали все: виновный был найден заранее

Главная роль в сценарии «Джентльменов удачи» сразу «писалась» под Евгения Леонова. А вот с подбором актеров для его подельников возникли сложности. Пробы проходили Михаил Кононов, Владимир Этуш, Фрунзик Мкртчян. В результате создатели решили взять на роли Георгия Вицина и Савелия Крамарова, а персонажа Василия Алибабаевича отдать малоизвестному актеру Раднэру Муратову. Он должен был играть в фильме начальника тюрьмы, но неожиданно для себя «вырос» до одного из центральных героев.

В Сети предполагают, что такое решение было принято неспроста. Ожидалось, что более опытные коллеги смогли бы вытянуть новичка в кадре. А даже если этого и не случилось бы, то именно Муратова и винили бы тогда в провале фильма. Но опасения не подтвердились: комедия имела большой успех, а Василий Алибабаевич остался главным героем в фильмографии Раднэра Муратова, несмотря на то, что впоследствии актер много снимался.