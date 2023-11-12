Провал «Угрюм-реке» был обеспечен: проблема даже не в игре Пересильд

Сегодняшние кинематографисты переснимают многие советские фильмы и сериалы. Ремейк ждал и знаменитую «Угрюм-реку». Юрий Мороз решился экранизировать знаменитую трилогию Вячеслава Шишкова, рассказав историю трех поколений семьи Громовых. Сериал вышел на экраны в 2021 году.

Однако картина не смогла превзойти шедевр Ярополка Лапшина, снятый в 1968 году. Шквал критики вызвала главная героиня в исполнении Юлии Пересильд. Ее Анфиса не сравнится с роковой красавицей в исполнении Людмилы Чурсиной, легко крутившей мужчинами.

Зрители отмечают, что сериал похож на лубок: красиво, дорого, но бездушно. Многие заскучали во время просмотра современной версии семейной саги.