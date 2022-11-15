Провал Штирлица был неминуем: его могла «раскусить» каждая женщина

История советского разведчика Макса Отто фон Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» по-прежнему вызывает огромный интерес зрителей. С момента выхода проекта на экраны прошел не один десяток лет, но до сих пор о нем появляются новые любопытные факты.

Как оказалось, режиссер картины Татьяна Лиознова упустила из виду одну важную деталь, из-за которой участь шпиона в реальной жизни могла оказаться незавидной. Все потому, что раскусить Штирлица было проще простого — особенно для женщин.

В одном из кадров фильма, где действие разворачивается на пограничном пункте, отчетливо видно, что разведчик, как и радистка Кэт, носит обручальное кольцо на правой руке. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Но стоит вспомнить о местонахождении героя, как все меняется. Дело в том, что в Германии «непростое украшение» носят исключительно на левой руке, а значит, провал Штирлица был неминуем.