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Провал Штирлица был неминуем: его могла «раскусить» каждая женщина

15 ноября 2022 07:20
Провал Штирлица был неминуем: его могла «раскусить» каждая женщина

Шпиона выдавала всего одна деталь.

История советского разведчика Макса Отто фон Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» по-прежнему вызывает огромный интерес зрителей. С момента выхода проекта на экраны прошел не один десяток лет, но до сих пор о нем появляются новые любопытные факты.

Как оказалось, режиссер картины Татьяна Лиознова упустила из виду одну важную деталь, из-за которой участь шпиона в реальной жизни могла оказаться незавидной. Все потому, что раскусить Штирлица было проще простого — особенно для женщин.

В одном из кадров фильма, где действие разворачивается на пограничном пункте, отчетливо видно, что разведчик, как и радистка Кэт, носит обручальное кольцо на правой руке. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Но стоит вспомнить о местонахождении героя, как все меняется. Дело в том, что в Германии «непростое украшение» носят исключительно на левой руке, а значит, провал Штирлица был неминуем.

Фото: Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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