Провал «Папиных дочек» за границей был неминуем: высмеяли даже россияне

Отечественный ситком «Папины дочки» — редкий пример сериала, который был создан в России и не является адаптацией иностранных телешоу. Здесь все сложилось с точностью до наоборот: сюжет о многодетном отце облюбовали за границей и принялись создавать собственные версии.

Но мало у кого получилось снять что-то внятное. Самой провальной адаптацией «Папиных дочек» по праву считается немецкая. В Германии отсняли всего лишь один сезон, состоящий из 35 серий, после чего проект закрыли и постарались забыть о нем как о страшном сне.

Критики и зрители не оставили от ситкома «Полный дом дочек» живого места — настолько ужасным оказалось шоу. Актеры были подобраны неудачно и к тому же играли как дилетанты. Но основной претензией стал юмор сериала. Шутки, «работавшие» на российскую публику, в Германии не поняли вообще, что и обеспечило сериалу провал.

Создатели не позаботились о том, чтобы «подогнать» юмор под своих зрителей, а просто пересказали оригинальный сюжет. Итог — разгромная оценка 3.1 из 10 на одном из авторитетных киносайтов, что немало позабавило россиян.