Провал не простили: почему зрители возненавидели Светлану Ходченкову

Светлана Ходченкова — одна из самых известных актрис российского кино. Вот только эта слава не сделала звезду любимицей зрителей. У многих из них появление артистки на экране не вызывает ничего, кроме раздражения.

Начиналась же карьера знаменитости довольно удачно. Ходченкова сыграла в ленте Станислава Говорухина «Благословите женщину». Именно этот проект считается одним из самых успешных в ее фильмографии.

Режиссеры обратили внимание на привлекательную артистку и начали охотно звать ее в свои проекты. И Ходченкова соглашалась. В результате она засветилась в таких откровенно слабых картинах, как «Остров везения», «Укрощение строптивого», «Служебный роман. Наше время».

Как пишет Дзен-канал Kinobugle, именно этот провал и не простили зрители. Не все смогли смириться с тем, что звезда пала до столь низкосортных проектов. Впрочем, есть и другая причина, по которой Ходченкову буквально возненавидели.

Артистка сильно похудела, чем крайне огорчила поклонников. Многие из них полагают, что в образе Веры, которая могла похвастаться пышными формами, актриса была гораздо более привлекательна.