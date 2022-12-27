Провал «Голубого огонька» в прямом эфире не забыли до сих пор: стыдно каждому

Легендарный «Голубой огонек» был одной из самых любимых советских передач. Выступить в этом новогоднем телешоу мечтали многие музыканты, ведь почти каждая песня после премьеры становилась любимой у народа. Но однажды на «Голубом огоньке» произошел серьезный казус, который едва не стоил передаче репутации.

Это случилось на самой первой новогодней программе. После показа телекомпанию буквально завалили гневными письмами. Граждане негодовали, почему певица Эльмира Уразбаева одновременно пела и пила. Дело в том, что исполнительница во время своего выступления подошла к одному столику и взяла бокал шампанского. Однако напиток попал не в то горло, и певица закашлялась. А ее голос в это время продолжал чисто звучать.

Так советские зрители впервые узнали, что такое фонограмма, и возмущению не было предела. Они критиковали Уразбаеву, посчитав, что она поет чужим голосом, поэтому не имеет права считаться певицей.

Продюсерам шоу потом еще много лет было стыдно за этот «прокол», а композитор Левон Оганезов до сих пор вспоминает, какое огромное смущение он испытал.