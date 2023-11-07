Провал фронтовиков: эту советскую комедию считают одной из самых бредовых
Картина разочаровала не одно поколение зрителей.
Советский кинематограф представил публике множество военных картин. Многие из фильмов были признаны шедеврами уже после премьеры и до сих пор не теряют актуальности, но некоторые оказались настоящим провалом.
Так, в 1967 году на экраны вышла комедия «Крепкий орешек», снятая режиссером Теодором Вульфовичем. Картина рассказывала историю лейтенанта Ивана Грозных, который после ранения назначается руководителем женского подразделения ПВО. И с новыми подопечными строгий военный оказывается в десятке комичных ситуаций, но они все же побеждают врага.
И картина, как отмечают зрители, даже при всей несерьезности производит неприятное впечатление. «Крепкий орешек» полон нестыковок и ошибок, герои ведут себя нелепо и вызывают отторжение с первых минут. А вся Красная армия выставлена неуклюжими глупцами, что резонирует с другими военными фильмами.
«Такие актеры... и такая чушь», «Откровенно плевался, такая развесистая клюква», «Ерунда редкостная», «Глупейший фильм», — считают пользователи Сети.