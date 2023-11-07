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Провал фронтовиков: эту советскую комедию считают одной из самых бредовых

7 ноября 2023 10:45
Провал фронтовиков: эту советскую комедию считают одной из самых бредовых

Картина разочаровала не одно поколение зрителей.

Советский кинематограф представил публике множество военных картин. Многие из фильмов были признаны шедеврами уже после премьеры и до сих пор не теряют актуальности, но некоторые оказались настоящим провалом.

Так, в 1967 году на экраны вышла комедия «Крепкий орешек», снятая режиссером Теодором Вульфовичем. Картина рассказывала историю лейтенанта Ивана Грозных, который после ранения назначается руководителем женского подразделения ПВО. И с новыми подопечными строгий военный оказывается в десятке комичных ситуаций, но они все же побеждают врага.

И картина, как отмечают зрители, даже при всей несерьезности производит неприятное впечатление. «Крепкий орешек» полон нестыковок и ошибок, герои ведут себя нелепо и вызывают отторжение с первых минут. А вся Красная армия выставлена неуклюжими глупцами, что резонирует с другими военными фильмами.

«Такие актеры... и такая чушь», «Откровенно плевался, такая развесистая клюква», «Ерунда редкостная», «Глупейший фильм», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Крепкий орешек» (1967)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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