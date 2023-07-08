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Провал «Бриллиантовой руке» был бы обеспечен: взгляните, кого планировали на роль Геши

8 июля 2023 10:15
Провал «Бриллиантовой руке» был бы обеспечен: взгляните, кого планировали на роль Геши

Известный жулик не был бы таким обаятельным.

Леонид Гайдай сильно маялся с выбором актеров для фильма «Бриллиантовая рука». Больше всего режиссер намучился с поиском Геши Козодоева, напарника Лелика.

Победил в этой ожесточенной борьбе, как мы знаем, Андрей Миронов. Но изначально Гайдай склонялся в сторону другой кандидатуры. Одним из претендентов был Валерий Носик — режиссеру понравились его фотопробы. Самое интересное, что ранее актер мог сыграть Шурика в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Однако Александр Демьяненко оказался убедительнее. А Носику в качестве утешительного приза досталась роль студента-картежника.

Не повезло Валерию Бенедиктовичу с Гайдаем и во второй раз. Миронов понравился режиссеру и худсовету намного больше, чем другие кандидаты. Как показало время, их выбор был правильным. Геша вышел невероятно обаятельным героем, и вряд ли у Носика получился бы настолько яркий персонаж. Такая «Бриллиантовая рука» не снискала бы народной любви.

Провал «Бриллиантовой руке» был бы обеспечен: взгляните, кого планировали на роль Геши
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), кадр из серии фильмов «Освобождение» (1968,1970,1971)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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