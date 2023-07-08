Провал «Бриллиантовой руке» был бы обеспечен: взгляните, кого планировали на роль Геши

Леонид Гайдай сильно маялся с выбором актеров для фильма «Бриллиантовая рука». Больше всего режиссер намучился с поиском Геши Козодоева, напарника Лелика.

Победил в этой ожесточенной борьбе, как мы знаем, Андрей Миронов. Но изначально Гайдай склонялся в сторону другой кандидатуры. Одним из претендентов был Валерий Носик — режиссеру понравились его фотопробы. Самое интересное, что ранее актер мог сыграть Шурика в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Однако Александр Демьяненко оказался убедительнее. А Носику в качестве утешительного приза досталась роль студента-картежника.

Не повезло Валерию Бенедиктовичу с Гайдаем и во второй раз. Миронов понравился режиссеру и худсовету намного больше, чем другие кандидаты. Как показало время, их выбор был правильным. Геша вышел невероятно обаятельным героем, и вряд ли у Носика получился бы настолько яркий персонаж. Такая «Бриллиантовая рука» не снискала бы народной любви.