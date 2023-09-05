Провал Балабанова: в «Брате» засветился посторонний человек, которого не замечали 25 лет

«Брат» Алексея Балабанова стал эпохальным фильмом, завершившим период 90-х. Картина отразила все сложности и противоречия того времени, а Данила Багров стал всенародным героем. Но есть в бочке меда и ложка дегтя.

Оказалось, кинолента несовершенна. В фильме присутствует немало киноляпов: то предметы исчезают в кадре, то в сценах мелькают следы операторской работы. Самая крупная оплошность съемочной команды видна в сцене налета на квартиру вагоновожатой Светы.

Бандит по кличке Круглый врывается вместе с подельниками в дом любовницы главного героя. Один из отморозков осматривает комнаты и докладывает, что в жилье никого нет. Однако это не так: в одном из кадров в коридоре заметен мужской силуэт, который быстро удаляется. Не заметить его преступники не могли, а значит, это режиссерская оплошность, пишет Life.