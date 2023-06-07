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Провал американцев: один из самых дорогих фильмов оказался худшим в истории кино

7 июня 2023 15:45
Провал американцев: один из самых дорогих фильмов оказался худшим в истории кино

Фиаско случаются и у гениев.

Принято считать, что американский кинопром не допускает ошибок. Все фильмы, которые создают в США, становятся кассовыми и успешными. Однако и на старуху бывает проруха. Причем проруха эта обходится создателям в миллионы долларов убытков.

2000 год стал годом фиаско для голливудских блокбастеров. Потому что именно в этом году в прокат вышел один из самых дорогих фильмов в истории Штатов, и именно этот фильм стал одним из самых «облажавшихся» в истории. Это же не шутка, когда среднестатистический отзыв на кино таков: «Если вам вдруг захотелось что-то возненавидеть и презирать, начните с этого фильма!»

Именно так охарактеризовали фантастическую ленту «Поле битвы: Земля» с Джоном Траволтой в главной роли. У утопического фильма про будущее едва-едва набралось 5 баллов в рейтинге российского «Кинопоиска». Так что провалился псевдоблокбастер не только в Америке, но и далеко за ее пределами.

Провал американцев: один из самых дорогих фильмов оказался худшим в истории кино
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Поле битвы: Земля» (2000)
Ксения Куртукова
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