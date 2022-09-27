Прототипом «Ворошиловского стрелка» стал реальный мститель: что с ним стало

Фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» вышел в 1999 году и сразу полюбился зрителям. История ветерана-снайпера, который мстит за внучку, да еще и в исполнении блистательного Михаила Ульянова не могла оставить равнодушными никого из зрителей.

Но мало кто знает, что повесть Виктора Пронина «Женщина по средам», которую Станислав Сергеевич использовал в качестве литературной основы для сценария, сама по себе основана на реальной истории молодого воина-интернационалиста Дмитрия Данилова.

Пока Данилов служил в армии, его девушка Ольга стала жертвой бандитов, которые избили и изнасиловали ее. После этого Ольга решила уйти из жизни, написав молодому человеку письмо.

Убитый горем Дмитрий начал мстить всем криминальным элементам. Вооружившись дубинкой-шестопером, он выходил на улицы и нападал на тех, кто пытался ограбить обычных людей и напасть на них. В итоге его задержал проезжавший мимо милицейский патруль.

Суд не оценил благородных порывов «народного мстителя» и приговорил Данилова к высшей мере наказания. Однако на его защиту встали журналисты, в том числе корреспондент журнала «Человек и закон» Виктор Пронин.

В результате Данилова приговорили к 15 годам лишения свободы. А Пронин решил облечь историю событий в художественную форму, изменив имя и биографию героя, а также вручив ему снайперскую винтовку вместо дубинки.