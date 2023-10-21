Противоположность во всем: не такой вы представляли родственницу пышки Крачковской

Стоило только Наталье Крачковской появиться на экранах, как зрители в нее влюблялись. В своей семье звезда не одна была актрисой. Имелась у нее знаменитая родственница. Коллеги по цеху всегда сильно отличались друг от друга.

С Ниной Крачковской артистка, которая в девичестве была Белогорцевой, породнилась после того, как вышла замуж за ее брата. Так в советском кинематографе появились сразу две Крачковских.

Золовку мадам Грицацуевой это не радовало, но поделать она ничего не могла. У лицедеек был совершенно разный типаж, но режиссеры все равно часто путали полную Наталью с миниатюрной Ниной. Между знаменитостями возникло своего рода соперничество, но до серьезного семейного конфликта, к счастью, дело не дошло.

Со временем Нина Васильевна смирилась с тем, что карьера Натальи Леонидовны складывалась более успешно. В любом случае обе снимались даже в старости и творческий голод вряд ли испытывали.