Противоположность Галочки: как выглядит настоящая жена Николая из «Ворониных»

В течение многих лет Борис Клюев был звездой ситкома «Воронины». Артист был настолько естественен в образе главы семейства Николая Петровича, из-за чего многие поклонники предполагали, что и дома его ждет супруга, похожая и внешне, и внутренне на Анну Фроловцеву.

На самом же деле Клюев связал свою жизнь с совершенно другой женщиной. Супругой артиста стала возлюбленная по имени Виктория. Она была замужем, когда только познакомилась со знаменитостью, но благодаря настойчивости артиста оставила мужа и ушла к звезде экрана.

Как отмечают поклонники Клюева, его супруга отличается моложавым внешним видом и разительно отличается от экранной жены Галины. Дело в том, что Виктория часть жизни посвятила спорту, что позволило ей сохранить стройную фигуру. И до сих пор она отличается эффектным внешним видом, а удачно подобранные наряды лишь привлекают внимание публики.