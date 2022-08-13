«Противно смотреть»: знаменитый музыкант в ужасе от участи детей в «Голосе»

Все это время зрители не замечали тревожных моментов.

Максим Дунаевский в жесткой форме высказался против детских музыкальных конкурсов, в число которых входит шоу «Голос». По мнению композитора, суровое соревнование может не просто отвратить ребенка от музыки, но и поломать психику.

«Мне вообще противно на эти конкурсы смотреть: нет детского репертуара, все поют взрослые песни. А я не могу смотреть, как шестилетний мальчик поет про любовь к своей женщине. Это ужасно», — пожаловался Дунаевский в интервью изданию «Ведомости ».

Артист также подчеркнул, что участие в конкурсах в большинстве случаев — затея родителей, пытающихся реализовать свои амбиции. Одной такой матери Дунаевский отказался писать материал, видя ее «сумасшедшие глаза».

Кроме того, многие забывают о немаловажном факте: с возрастом голоса у детей ломаются, и из гениев они могут превратиться в рядовых музыкантов, что может закончиться трагедией.

Вот почему композитор настаивает, что с детьми лучше проводить веселые и красочные шоу, а не серьезные конкурсы с последующими контрактами.