Противно слушать: откровения Костомарова заставили людей от него отвернуться
Показал свое истинное лицо.
Роман Костомаров долго держал интригу, отказываясь от интервью. Когда фигурист нашел в себе силы рассказать свою непростую историю, то пошел прямиком к Лере Кудрявцевой. Его откровения многих шокировали и заставили изменить свое мнение об олимпийском чемпионе.
Спортсмен поведал о своей страшной болезни и о том, каким чудом ему удалось выжить. Кроме того, в шоу «Секрет на миллион» зашла речь о личной жизни и прошлом бывшего партнера Татьяны Навки. Драмы там хватает.
Звезда ледовых шоу вспомнил о своем первом браке с Юлией Лаутовой, а также о кризисе в отношениях с Оксаной Домниной. Фигуристка изменила возлюбленному с Владимиром Яглычем, но позже решила вернуться к брошенному избраннику. Роман раскрыл правду о своих чувствах в тот период, но публика не оценила его честность.
«Выключила это интервью через 10 минут. Очень токсичный человек и абьюзер этот Костомаров!», «Неприятный тип», «Узнав о его жизненный принципах, стала относиться к Роману хуже. Эта передача самая неудачная из всех», «Зря я узнала подробности из его жизни», — возмущаются интернет-пользователи.