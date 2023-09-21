Противно слушать: откровения Костомарова заставили людей от него отвернуться

Роман Костомаров долго держал интригу, отказываясь от интервью. Когда фигурист нашел в себе силы рассказать свою непростую историю, то пошел прямиком к Лере Кудрявцевой. Его откровения многих шокировали и заставили изменить свое мнение об олимпийском чемпионе.

Спортсмен поведал о своей страшной болезни и о том, каким чудом ему удалось выжить. Кроме того, в шоу «Секрет на миллион» зашла речь о личной жизни и прошлом бывшего партнера Татьяны Навки. Драмы там хватает.

Звезда ледовых шоу вспомнил о своем первом браке с Юлией Лаутовой, а также о кризисе в отношениях с Оксаной Домниной. Фигуристка изменила возлюбленному с Владимиром Яглычем, но позже решила вернуться к брошенному избраннику. Роман раскрыл правду о своих чувствах в тот период, но публика не оценила его честность.