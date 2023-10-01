«Противная»: участи тяжелобольной дочери Джигарханяна никому не пожелаешь

Армену Джигарханяну удалось стать отцом лишь один раз. В первом браке у знаменитости родилась дочь Елена. Судьба к звездной наследнице была жестока.

От матери Аллы Вановской ей передалось серьезное заболевание нервной системы — хорея. Жена актера впоследствии скончалась в психиатрической клинике, и воспитанием малышки занималась его вторая супруга Татьяна Власова.

Артист взял единственную дочь в собственный театр, но та повела себя неблагодарно. На постановки она опаздывала, либо не приходила совсем. Да и на коллег производила ужасное впечатление, поскольку всегда хамила. Многие замечали, что Елена неуважительно относилась и к своему отцу. Якобы от него ей нужны были только деньги.

«Противная девушка», — так описала девушку в общении с журналистами Нина Федорова.

Счастья в личной жизни у Елены также не было. Ее не раз замечали в романах с женатыми мужчинами. Свою семью дочь Армена Борисовича так и не построила — не успела. В возрасте 23 лет она скончалась в результате несчастного случая.