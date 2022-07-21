Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке

Друзья принца Гарри были против его отношений с Меган Маркл. Об этом рассказал биограф Том Бауэр в своей книге «Месть: Меган, Гарри и война Виндзоров».

Отношения будущих супругов начались в 2017 году. Как оказалось, с самых первых встреч друзья внука Елизаветы не оценили его новую избранницу. Дело в том, что Меган Маркл не осталась в восторге от их шуток на тему феминизма, трансгендеров и тому подобного. Близкие принца посчитали, что артистка не обладает необходимым чувством юмора, чтобы влиться в компанию, поэтому принцу не стоит связывать с ней жизнь.

«Сумасшествие», — именно так охарактеризовали будущие отношения приятели наследника престола.

При этом сама Меган Маркл также не стала скрывать осуждение в адрес компании будущего супруга. По словам Бауэра, которого цитирует газета The Times, девушка весьма болезненно реагировала на разницу жизненных позиций ее и друзей ее возлюбленного. В итоге недоверие между ними только усиливалось.