Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке

Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке

21 июля 2022 18:45
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке

Скандалы преследуют герцогиню по пятам.

Друзья принца Гарри были против его отношений с Меган Маркл. Об этом рассказал биограф Том Бауэр в своей книге «Месть: Меган, Гарри и война Виндзоров».

Отношения будущих супругов начались в 2017 году. Как оказалось, с самых первых встреч друзья внука Елизаветы не оценили его новую избранницу. Дело в том, что Меган Маркл не осталась в восторге от их шуток на тему феминизма, трансгендеров и тому подобного. Близкие принца посчитали, что артистка не обладает необходимым чувством юмора, чтобы влиться в компанию, поэтому принцу не стоит связывать с ней жизнь.

«Сумасшествие», — именно так охарактеризовали будущие отношения приятели наследника престола.

При этом сама Меган Маркл также не стала скрывать осуждение в адрес компании будущего супруга. По словам Бауэра, которого цитирует газета The Times, девушка весьма болезненно реагировала на разницу жизненных позиций ее и друзей ее возлюбленного. В итоге недоверие между ними только усиливалось.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Related video