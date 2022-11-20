Против фактов не пойдешь: кого из «Девчат» следует опасаться больше всего
Внешность бывает обманчива.
Фильм «Девчата» предоставил зрителям благодатную почву для споров. Многие охотно обсуждают характеры главных героинь, но при этом не сходятся во мнении о том, кто же из них самый положительный, а кто, напротив, не заслуживает симпатии.
Подавляющее большинство считает самой отрицательной героиней Анфису Павловну. Причин для этого немало: телефонистка не верит в любовь и обладает довольно непростым характером. Но есть и такие, которые уверены, что опасаться нужно не хладнокровную героиню Светланы Дружининой, а милую и безобидную с виду Тосю Кислицыну.
Некоторые зрители полагают, что если кто и мог похвастаться вздорным нравом, то как раз Тоська. Против фактов не пойдешь, а они говорят о том, что повару неведомы элементарные нормы приличия. Она беспардонно заглянула в тумбочки своих соседок и принялась есть помидоры, прекрасно зная, что те предназначались вовсе не ей, а другой героине — Наде.
К тому же многие заметили, что большинство ссор в женском дружном коллективе затевала именно Тося. Это служит очередным доказательством того, что именно ее следует опасаться больше всего.