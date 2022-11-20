Против фактов не пойдешь: кого из «Девчат» следует опасаться больше всего

Фильм «Девчата» предоставил зрителям благодатную почву для споров. Многие охотно обсуждают характеры главных героинь, но при этом не сходятся во мнении о том, кто же из них самый положительный, а кто, напротив, не заслуживает симпатии.

Подавляющее большинство считает самой отрицательной героиней Анфису Павловну. Причин для этого немало: телефонистка не верит в любовь и обладает довольно непростым характером. Но есть и такие, которые уверены, что опасаться нужно не хладнокровную героиню Светланы Дружининой, а милую и безобидную с виду Тосю Кислицыну.

Некоторые зрители полагают, что если кто и мог похвастаться вздорным нравом, то как раз Тоська. Против фактов не пойдешь, а они говорят о том, что повару неведомы элементарные нормы приличия. Она беспардонно заглянула в тумбочки своих соседок и принялась есть помидоры, прекрасно зная, что те предназначались вовсе не ей, а другой героине — Наде.

К тому же многие заметили, что большинство ссор в женском дружном коллективе затевала именно Тося. Это служит очередным доказательством того, что именно ее следует опасаться больше всего.