Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл

Бэтменов в кино было много — от хитовых до провальных. Но если отбросить личные предпочтения и обратиться к холодным цифрам Rotten Tomatoes, картина вырисовывается однозначная: Кристиан Бейл и Роберт Паттинсон правят балом, а Джордж Клуни и Бен Аффлек даже близко не подобрались к топу.

Топ-5 Бэтменов по версии критиков

«Тёмный рыцарь» (2008) — 94% Шедевр Нолана с Хитом Леджером в роли Джокера — не просто лучший фильм про Бэтмена, а одна из величайших картин в истории кино. «Лего Фильм: Бэтмен» (2017) — 89% Да, это мультфильм, но он обошёл даже «Тёмного рыцаря: Возрождение легенды». Однако мы говорим о живых актёрах, так что идём дальше. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — 87% Завершение трилогии Нолана — эпичное, мрачное и мощное. «Бэтмен» (2022) — 85% Паттинсон не стал №1, но его версия затмила всех, кроме Бейла. «Бэтмен: Начало» (2005) — 85% Фильм, который перезапустил франшизу и задал новый стандарт супергероики.

А где же Аффлек и Клуни?

Их фильмы даже не в топ-10. Вдумайтесь только: Клуни и Аффлек проиграли не только Бэйлу и Паттинсону, но даже LEGO-версии Бэтмена. А это уже говорит о многом.

