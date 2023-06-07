Против чар Барбары Брыльской устоял лишь один красавчик: только взгляните на него

В молодые годы Барбара Брыльска слыла роковой красавицей. Актриса обладала эффектной внешностью и безупречной фигурой, поэтому устоять перед ней не мог даже самой стойкий мужчина. Лишь один человек не поддался чарам актрисы и даже смог разбить сердце польской красавицы.

Отношения Барбары и югославского актера Слободана Димитриевича развивались бурно. Они познакомились на съемках картины «Белые волки», когда актрисе было под 30. Брыльска очаровалась страстной и чувственной натурой Слободана. К тому же он считался красавцем: черные волосы, пронзительный взгляд, точеные черты.

Барбаре казалось, что ради Димитриевича она готова бросить работу и страну. Однако в эти отношения вмешались родители Слободана. Они нашли сыну другую невесту, и Димитриевич не стал этому противиться. Даже всепоглощающая любовь и чары Брыльской не переломили ситуацию.

После расставания звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» впала в депрессию. Даже спустя годы она говорила, что любовь к Димитриевичу была главной в ее жизни.