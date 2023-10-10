Протезы больше не помеха: Костомаров вернется на лед, и очень скоро

Поклонники не устают поражаться силе воли Романа Костомарова. Сейчас он проходит реабилитацию, восстанавливаясь после длительного нахождения в клинике. Параллельно фигуристу приходится осваивать протезы, привыкая двигаться на них.

А вскоре спортсмен, возможно, вновь порадует фанатов сложными пируэтами на льду. Чемпион не так давно принял участие в традиционном форуме «Биотехмед». Там ему предложили на себе испытать новинку российского производства — специальную разработку протезов стоп.

Они созданы со всеми потребностями спортсмена и помогут ему в интенсивных тренировках. С новыми протезами Костомаров сможет еще больше нагружать конечности и даже попробовать полноценные выступления, похожие на те, которые он представлял зрителям ранее. Причем стоимость отечественной разработки существенно ниже, чем у западных аналогов — практически на 30-40%.