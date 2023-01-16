«Проталкивали» в кино: не поверите, как живет за границей сын Инны Чуриковой

Поклонники и коллеги оплакивают актрису Инну Чурикову, скончавшуюся в Боткинской больнице на 80-м году жизни. У легендарной артистки остался сын Иван, которого она родила в браке с Глебом Панфиловым.

Матерью звезда экрана стала довольно поздно — в 35 лет. Близкие уверяют, что Чурикова без памяти любила своего наследника — баловала его и оберегала. Повзрослев, сын артистки перебрался в Лондон, где обучался актерскому мастерству.

Ивана «проталкивали» в кино — в его фильмографии значатся около пяти работ, но известным артистом он так и не стал. Панфилов-младший получил профессию юриста-международника, но работать по ней не захотел. Известно, что ранее он занимался ресторанным бизнесом.

Что же касается личной жизни, то ее звездный наследник от широкой общественности скрывает. Согласно информации в Сети, он ни разу не был женат и не имеет детей.

Как пишет «Комсомольская правда», Иван не смог проститься с любимой матерью. Прилетев из Лондона в Москву, он сразу направился в больницу, но так и не успел застать родительницу живой.