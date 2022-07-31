Простым россиянам не снилось: сколько получает самый богатый ребенок из «Голоса»

«Голос. Дети» стал трамплином для юных исполнителей, наделенных талантом. Для некоторых из них необязательно было даже побеждать в шоу, а лишь провести должное впечатление на зрителей.

К таким участникам относится Арина Данилова, которая запомнилась поклонникам программы как девочка с бумажным стаканом из первого сезона. Выбыв из соревнования на этапе поединков, она вернулась в десятом сезоне «Голоса» и снова произвела фурор.

По данным СМИ, Даниловой вовсе не было нужды напоминать россиянам о себе. Еще с 2014 года певица начала раскручивать социальные сети, где у нее несколько миллионов подписчиков, записывать песни и сниматься на телевидении.

Бурная творческая деятельность, если верить прессе, каждый месяц приносит Арине доход, которому позавидует любой рядовой труженик — от 700 тысяч до 12 миллионов рублей.