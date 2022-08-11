Простым россиянам не снилось: не поверите, в какой школе учатся дети Диброва

Младший наследник популярного ведущего Илья в этом году отправится в первый класс. Как оказалось, Дмитрий Дибров и его супруга Полина сознательно подошли к выбору образовательного заведения сына. Илья, как и его старшие братья, будет учиться в одной из частных школ столицы.

По словам супруги звезды экрана, учеба будет полностью платной. Однако за высокую стоимость она получит заботу о своих детях и совсем не будет заниматься их образованием, так как все тяготы возьмут на себя преподаватели.

«Мы выбрали школу семейного типа», — цитирует слова знаменитости портал PopCornNews.ru .

Отметим, что Полина и Дмитрий воспитывают троих наследников. Знаменитости стали мужем и женой в 2009 году, а их первый сын Александр родился уже через год. Спустя два года на свет появился Федор, а через еще два — Илья. Помимо этого, от предыдущих отношений у телеведущего есть сын Денис и дочь Лада.