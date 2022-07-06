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Простым россиянам и не снилось: названа цена скандала с участием Гогена Солнцева

6 июля 2022 17:30
Простым россиянам и не снилось: названа цена скандала с участием Гогена Солнцева

Шоумен давно стал звездой скандальных программ.

Гоген Солнцев за появление в эфире скандальных шоу требует гонорар в несколько сотен тысяч рублей. Неожиданными подробностями ситуации поделился бывший редактор программ Андрея Малахова Вячеслав Тихонов.

Как оказалось, прославленный шоумен всегда заранее сам готовит все выпуски со своим участием. Он нанимает артистов, прописывает им роли, а уже после представляет продюсерам готовый выпуск. При этом и зарплату Солнцев просит себе выше, чем у остальных участников, ведь его эпизоды всегда привлекают внимание зрителей.

«Торговался с тем же Солнцевым, который хотел за свою историю про якобы украденные им в магазине трусы 200 тысяч рублей», — вспоминает Тихонов.

Также, по словам журналиста, редакторы прекрасно знают, что все выпуски придуманы от начала и до конца самим Солнцевым. Однако они закрывают на это глаза, ведь самое важное в подобных шоу — высокий рейтинг.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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