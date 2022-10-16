Простым россиянам и не снилось: как в США устроились сыновья Малышевой

Дети телеведущей Елены Малышевой давно живут в США. Ее старший сын – Юрий Малышев – одно время работал креативным продюсером программы «Жить здорово!», но позже уехал в Америку и получил должность кардиохирурга в нью-йоркском госпитале. Младший наследник Малышевой Василий также эмигрировал в Штаты, где построил успешную карьеру адвоката. Оба брата выбрали в качестве избранниц русских женщин, а Юрий успел обзавестись тремя детьми.

Медики в США люди состоятельные: среднегодовая зарплата кардиолога в Нью-Йорке составляет примерно 360 тысяч долларов — это около 20 миллионов рублей. Василий также не скрывает, что зарабатывает прилично – правда, не спешит раскрывать своих доходов.

Елена Малышева любит гостить в Нью-Йорке у своих детей, но не решается на переезд в США из-за работы. Сыновья Малышевой называют себя патриотами страны, но почему-то в Россию возвращаться не собираются.