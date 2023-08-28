Простым людям за год не заработать: сколько Билан получает за час выступления

Долгие годы Дима Билан считается одним из самых успешных и востребованных артистов страны. На его концерты собираются миллионы поклонников, а практически каждая песня неизменно становится хитом. При этом далеко не все знают, как такая популярность сказывается на его гонорарах.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», Билан зарабатывает значительно больше своих коллег. И, судя по официальным документам портала «Госзакупки», за одну минуту выступления артист получает 90 тысяч рублей. Всего же, например, за прошедший в этом месяце концерт на детском культурном форуме в Москве артист получит примерно 5 400 000 рублей.

При этом в документах отдельно указано, что Билан должен исполнить ровно 13 композиций, а весь концерт должен продлиться не более одного часа. И нет уточнений, возможны ли выходы на бис и оплачиваются ли они отдельно.