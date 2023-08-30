Простым людям и не снилось: сколько Чернышев заработал на лечение жены

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Хотя семья не комментирует состояние артистки, очевидно, что лечение требует не только сил, но и больших финансовых вложений. Все это время ее муж Петр Чернышев активно трудится, чтобы обеспечить для своей супруги самых лучших врачей.

В прессе появилась информация о доходах спортсмена от школы фигурного катания, открытой в 2012 году. Чернышев владеет половиной акций компании и помогает в раскрутке учебного заведения. Ранее СМИ сообщали, что школа находится в сложном финансовом положении. Видимо, Петр не только смог решить их, но и преуспел в управлении организацией. По данным Telegram-канала «Звездач», за прошлый год компания принесла фигуристу 1,5 млн рублей чистой прибыли.

Все эти деньги, как и доход от участия в ледовом шоу Татьяны Навки, Чернышев направляет на лечение Анастасии Заворотнюк. Только за девять выступлений в конце прошлого года Петр получил более 3,3 млн рублей.