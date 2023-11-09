Простые смертные не понимали: так вот для чего в советский сыр клали цифры

Пластиковые цифры в знаменитых желтых головках сыра стали одним из главных символов Советского Союза и 90-х. Особенно же они запомнились подрастающему поколению, которое нередко их коллекционировало. Однако мало кто догадывался, почему на производстве было принято вдавливать пластик в продукт.

Как оказалось, цифры — это способ маркировки товара, которым обозначали число, месяц и номер варки. Их делали из пищевого полиэтилена и добавляли в каждую головку, чтобы обозначить срок годности. Но уже в магазинах сыр могли расфасовать и разрезать, поэтому далеко не всем доставались заветные цифры.

Со временем же ситуация изменилась. Производители отказались от пластика из-за его стоимости и неудобства, заменив на специальную краску. И теперь цифры, за которыми когда-то охотились дети всей страны, уже невозможно встретить.