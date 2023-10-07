Простые россияне о таком могут лишь мечтать: квартира Анны Снаткиной вызывает зависть

Анна Снаткина снялась во множестве популярных фильмов и сериалов. На счету 40-летней артистки такие картины, как «Татьянин день», «Общая терапия», «Процесс», «Полицейский участок», «Исчезнувшая» и другие. Неудивительно, что с подобным послужным списком звезда заработала на роскошный коттедж.

Вместе с мужем, шоуменом Виктором Васильевым, и 10-летней дочкой Вероникой актриса живет в просторном доме в ближнем Подмосковье. У коттеджа уникальный и нестандартный интерьер. Оформлением звездного жилища занималась московская дизайн-студия. Паре есть, чем удивить гостей.

Гостиную дома украшает большой современный камин, дымоход которого оформлен мраморной плиткой. Рядом стоят огромный телевизор и диваны, на которых места хватит всем. Кухня обставлена дорогой мебелью европейских брендов. На втором этаже располагается жилая зона, а также рабочий кабинет. Подняться туда можно по изящной лестнице с красивыми витражами.