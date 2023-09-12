Простые россияне могут позавидовать: вдова Караченцова пожаловалась на размер пенсии

Людмила Поргина довольно откровенно рассказывает о своих служебных неурядицах в «Ленкоме». Она неоднократно грозила уволиться из театра, заявляя, что там ей не достаются роли, напротив, ее попросту задвигают в массовку.

Однако зарплату артистке исправно выплачивают. И на эти деньги вдова Караченцова в полной мере рассчитывает, ведь, по ее мнению, прожить только на пенсию невозможно.

Звезда заявила, что ежемесячно получает от государства сумму в 56 тысяч рублей. В нее входит столичная надбавка как народной артистке. Хотя обычным россиянам о такой пенсии остается только мечтать, Поргиной ее не хватает. Ранее она уже неоднократно подчеркивала, что всем пожилым людям надо платить не менее 100 тысяч, а то и больше, чтобы они могли поддерживать нормальный уровень жизни.

Вот почему актрисе приходится работать в театре, выступать на телевидении и искать другие источники доходов. Деньги она тратит на квартплату, закупку продуктов, приобретение подарков и путешествия.