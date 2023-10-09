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Простые россияне могут лишь мечтать: как выглядит новый автомобиль Трусовой за 20 миллионов

9 октября 2023 13:45
Простые россияне могут лишь мечтать: как выглядит новый автомобиль Трусовой за 20 миллионов

Фигуристка заработала на машину честным трудом.

Спортивная карьера полна рисков, неудач и поражений. В любой момент может случиться что-то непредвиденное: падение или травма — и вчерашнему чемпиону придется кардинально поменять свою жизнь. Спортом занимаются миллионы, но лишь единицы становятся настоящими звездами. К последним относится Александра Трусова.

Серебряный призер Олимпиады, эта яркая 19-летняя девушка получила прозвище Русская Ракета. Все благодаря чемпионскому характеру, позволяющему фигуристке вновь и вновь преодолевать трудности. Неудивительно, что вместе с победами к барышне пришли всенародная слава и солидные гонорары.

Сейчас Трусова живет далеко не бедно. Вчерашняя школьница не скупится на атрибуты роскошной жизни. Недавно рыжеволосая красавица приобрела невероятно дорогое авто. Стоимость ее новенького Mercedes-Benz G-класса составляет не менее 20 миллионов рублей.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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