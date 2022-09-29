Простые россияне и мечтать не смеют: откуда у Букиных двухэтажная квартира

В нулевые сериал «Счастливы вместе» смотрели миллионы зрителей. У каждого хотя бы раз возникал вопрос: откуда у простого продавца обуви такая большая двухэтажная квартира?

Мало кто знает, что знаменитый телесериал лишь адаптация американского шоу «Женаты с детьми», действия которого происходили в двухэтажном доме. Именно правообладатели настояли, чтобы квартира Букиным был двухэтажной, прямо как у оригинального семейства Банди – для американцев такие домики отнюдь не роскошь, а норма жизни среднего класса. Об этом факте рассказал Дзен-канал «С любовью об искусстве».

В самом сериале такую необычную планировку объяснили тем, что Гена Букин в свое время переоборудовал чердак под второй этаж. Но в эту версию все равно верится с трудом, ведь мало в каких домах имеется такой большой чердак.