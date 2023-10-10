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Простые люди для нее «нищеброды»: внучка Ротару спускает миллионы на роскошь

10 октября 2023 09:45
Простые люди для нее «нищеброды»: внучка Ротару спускает миллионы на роскошь

Девушка стала типичной представительницей «золотой молодежи».

Любимая внучка Софии Ротару наслаждается красивой жизнью. Девушка, которую назвали в честь известной бабушки, с детства находилась среди знаменитостей и обеспеченных людей. Соня получила образование за границей: сначала в Великобритании, а затем в США в престижной школе Parsons.

В социальных сетях София Евдокименко публикует подробности своей жизни. Судя по снимкам, девушка посещает дорогие рестораны, тратит огромные суммы на шопинг и вечеринки. Также она занимается йогой и постоянно путешествует по миру.

Внучка Ротару посещает только элитные курорты, отдыхает во Франции, проводит время на вилле певицы в Италии. Летать наследница звезды предпочитает бизнес-классом, чем вызывает еще больше возмущений у публики. В то время как поклонники Софии Михайловны сводят концы с концами, Евдокименко не устает хвастаться роскошью и брендами.

Простые люди для нее «нищеброды»: внучка Ротару спускает миллионы на роскошь
Фото: Legion-Media, соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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