Простые люди будут в шоке: что подают на частном самолете Кайли Дженнер

Знаменитость старается ни в чем себе не отказывать.

Несколько лет назад Кайли Дженнер приобрела себе частный самолет. Звезда социальных сетей регулярно путешествует, поэтому решила проводить время в воздухе с максимальным комфортом.

Как оказалось, во время полета с Дженнер можно заказать ресторанное меню. В него входит, например, азиатский салат, салат Капрезе или курица Альфредо без глютена. Помимо этого, в меню бара гостям самолета предлагают несколько коктейлей, шампанское, водку и другие напитки.

На борту Kylie Air, как пишет портал Page Six, есть несколько комнат, специальный люкс и две ванные комнаты. Экипаж корабля отдыхает в отдельной зоне, а также есть просторная кладовая, куда Дженнер и ее близкие могут складывать все свои покупки из многочисленных путешествий.

Отметим, что приобрела самолет знаменитость два года назад. Его длина составляет 18 метров, а стоимость, как пишут таблоиды, достигла 72 миллионов долларов.