Простушку на «Модный приговор» привела жена бывшего: теперь она кусает локти (фото)

На телешоу «Модный приговор» приходили самые разные участники. Некоторые истории могут удивить даже видавшего виды зрителя, как, например, эта.

Однажды на передачу пришла Светлана Сотникова. Она привела на модный суд бывшую жену своего мужа. Оказывается, вместе они строят сырную ферму и, как ни удивительно, живут тоже все вместе. «Подсудимая» Наталья Дронова, по словам Сотниковой, — замечательная женщина, но выглядит как «чуня». А это отталкивает людей, с которыми ей приходится общаться по деловым вопросам как учредителю.

Дронова объяснила, что не успевает за модой из-за нехватки времени и медлительности. К тому же она работает на ферме и поэтому предпочитает удобную одежду, а не красивую.

Стилисты программы основательно поколдовали над образом Дроновой: сделали ей короткую прическу и покрасили в платиновый блонд, а также облачили женщину в более гармоничную и сдержанную одежду.

Наверняка Светлана Сотникова долго кусала локти после шоу, ведь «чуня» преобразилась в роскошную леди и затмила новую жену своего бывшего.