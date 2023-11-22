Простушке Кате из «Афони» уже 68 лет: годы не пощадили актрису (фото)

Одной из главных ролей в карьере Евгении Симоновой стала Катя в лирической комедии «Афоня». Несколько поколений зрителей были очарованы добротой и красотой героини и не скупились на хвалебные письма. А сама Симонова продолжила покорять советский кинематограф.

В течение многих лет она активно снималась и боролась со стереотипом наивной и искренней лирической героини. Режиссеры видели ее лишь в ролях, напоминающих знаменитую Катю, но Симоновой все же удалось разрушить эти предубеждения и стать по-настоящему многогранной артисткой.

Продолжает работать звезда экрана и сегодня, отметив в этом году 68-летие. Зрители, например, видели ее в «Медиаторе», «Иных» и других успешных сериалах. Однако далеко не все узнают в артистке ту самую Катю. По мнению поклонников, годы заметно сказались на любимой артистке.