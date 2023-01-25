Простушка в тапочках: почему французская жена разочаровала Высоцкого

Последней женой Владимира Высоцкого стала французская актриса Марина Влади. Со стороны этот брак казался идеальным, но близкие уверяли, что знаменитости не были счастливы друг с другом, а уж о любви между ними не было и речи.

Чтобы быть рядом с новой возлюбленной, музыкант ушел от жены Татьяны Иваненко. Однако вскоре артист разочаровался в своей избраннице.

Коллеги актера отмечали, что с Иваненко он не стеснялся демонстрировать свои чувства, а вот с Влади, напротив, никогда не был нежен. Евгений Леонов-Гладышев не раз наблюдал за супругами, когда вместе с Высоцким снимался в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Артист признался, что Влади была вовсе не такой, какой ее видели поклонники. В реальной жизни она оказалась не гламурной дивой, а простушкой — могла появиться на съемочной площадке в ситцевом сарафане и тапочках на босу ногу. Вероятно, это несоответствие экранному образу не нравилось и самому Высоцкому.

О неискренности чувств знаменитостей писал в книге «Марина Влади и Высоцкий. Француженка и бард» Федор Раззаков. В частности, он привел историю о том, как однажды поэт чуть не убил Влади из-за того, что та вылила его бутылку водки в раковину. Актер не смог стерпеть такой выходки от жены и поднял на нее руку.

Когда друзья артиста узнали об инциденте, то еще раз убедились в том, что Высоцкий охладел к своей французской жене. По слухам, певец жил с ней только для того, чтобы обрести популярность за границей.